India vs Afghanistan: Ravindra Jadeja Stunning Dive: भारत और अफगानिस्‍तान के बीच खेले गए टी20 विश्‍व कप के मुकाबले में रवींद्र जडेजा का जल्‍वा देखने को मिला. जड्डू ने हवाई छलां लगाकर करीम जनत का कैच लपक लिया. हालांकि तीसरे अंपायर उनके इस कैच पर पूरी तरह से विश्‍वास नहीं जताया. यहीं वजह है कि अफगान खिलाड़ी को नॉटआउट करार दिया गया. इसके बावजूद इस शानदार प्रयास के लिए स्‍टूअर्ट ब्रॉड, सैम बिलिंग और डेल स्‍टेन जैसे विदेश क्रिकेटर्स ने रवींद्र जडेज की जमकर तारीफ की.

ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में खेल रहे रवींद्र जडेजा को वर्ल्‍ड क्‍लास फिल्‍डर के तौर पर जाना जाता है. ऐसा होना लाजमी भी है क्‍योंकि वो अक्‍सर इसी तर्ज पर डाइव लगाकर कैच पकड़ने के लिए ही जाने जाते हैं. अफगानिस्‍तान के खिलाफ मैच के दौरान मोहम्‍मद शमी की गेंद पर करीम जनत शॉट लगाने के प्रयास में हवा में खेल बैठ. मिड विकेट की दिशा में खड़े रवींद्र जडेजा से गेंद काफी आगे थे. वो भागते हुए आए और डाइव लगाकर कैच लपकने के बाद आगे घिसड़ते चले गए.

T20 World Cup 2021- सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जो भी उम्मीद बची है, हम पूरा जोर लगाएंगे: Virat Kohli

पहली नजर में लगा की जडेजा कैच लपकने में पूरी तरह से सफल रहे हैं. उनकी बॉडी लेंग्‍वेज भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही थी. हालांकि तीसरे अंपायर ने जांच के दौरान पाया कि कैच लपकने के बाद जमीन पर घिसड़ने के दौरान गेंद जमीन पर छूई थी. लिहाजा करीम जनत को जीवनदान मिल गया.

सैम बिलिंग ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच कहूं तो मुझे लगा कि ये आउट है. जडेजा मैदान में बेहद खराब हो जाता है.

Thought that was out tbf… jadeja is ridiculous in the field! 👏🏼

