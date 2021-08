इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने हाल ही में अपनी नई क्रिकेट लीग द हंड्रेड (The Hundred) की शुरुआत की है. कई लोगों को क्रिकेट का यह नया फॉर्मेट खूब पसंद आ रहा है तो कइयों को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और उनका मानना है कि इससे टेस्ट क्रिकेट प्रभावित होगा. इस बीच भारत और इंग्लैंड (India vs England) की टीमें इन दिनों हेडिंग्ले के लीड्स में तीसरा टेस्ट मैच खेल रही हैं. मैच के तीसरे दिन हेडिंग्ले के मैदान के ऊपर आसमान में जो नजारा दिखा उसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक हवाई जहाज अपनी उड़ान पर था और उसने अपने पीछे एक बैनर हवा में लटकाया हुआ था, जिसमें लिखा था, ‘SACK THE ECB & SAVE TEST CRICKET’ यानी ईसीबी को हटाओ और टेस्ट क्रिकेट बचाओ.Also Read - IND vs ENG: फिर से मैदान में घुसा ‘जार्वो 69’; इस बार मास्क लगाकर तोड़ी सुरक्षा

दरअसल क्रिकेट के नए द हंड्रेड फॉर्मेट के चलते इंग्लैंड की पारंपरिक काउंटी क्रिकेट प्रभावित हो रही है. काउंटी क्रिकेट के ही चलते इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट में अक्सर संघर्ष करती नजर आती है. भारत के खिलाफ खेली जा रही 5 टेस्ट की मौजूदा सीरीज में भी वह 0-1 से पिछड़ी हुई है. इंग्लैंड के कई पूर्व क्रिकेटर और जानकार यह मानते हैं कि जब तक ईसीबी काउंटी क्रिकेट को पहले जैसा महत्व नहीं देगा, देश को टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष करना ही पड़ेगा.

A friend watching this match at Headingley, Leeds sends me this. Sack the ECB and save test cricket pic.twitter.com/E8xONyF5cI — Ketan | کیتن (@Badka_Bokrait) August 27, 2021

ऐसे में विरोध करने वालों ने कुछ यह तरीका अपनाया. भारत और इंग्लैंड की टीमें हेडिंग्ले में तीसरे दिन का खेल खेल रही थीं. इस दौरान मैदान के आसमान पर यह बैनर एक हवाई जहाज के साथ लहराता दिखा. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के आलोचकों ने इस बैनर से संदेश देने की कोशिश की है कि वह क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट को बचाना चाहते हैं. भले ही इसके लिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त ही क्यों न करना पड़े.

This just flew over the ground at Headingley: pic.twitter.com/mIGOV7f44p — George Dobell (@GeorgeDobell1) August 27, 2021

जैसे ही मैदान में आए दर्शकों को आसमान में यह प्रचार दिखा उन्होंने अपने-अपने मोबाइल से इसके वीडियो और तस्वीरें लेना शुरू कर दीं और इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया.