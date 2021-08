Ben Stokes Special Message for Joe Root after Century in Nottingham Test: इंग्‍लैंड की टीम के स्‍टार ऑलराउंडर बेन स्‍टोक्‍स ने नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत के खिलाफ जो रूट की शतकीय पारी की तारीफ अपने ही अंदाज में की. रूट ने मैच में शतक जड़ इंग्लिश टीम को मुश्किलों से निकाल एक सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचाया.Also Read - Trent Bridge Nottingham Weather Forecast, India vs England: कहीं, बारिश-हवाएं आखिरी दिन बिगाड़ ना दें भारत का जीत का समीकरण ?

बेन स्‍टोक्‍स मानसिक स्‍वास्‍थ को सही करने के लिए फिलहाल अनिश्चित काल के लिए ब्रेक पर हैं. अभी यह तय नहीं है कि स्‍टोक्‍स साल के अंत में यूएई में होने वाले टी20 विश्‍व में भी खेलेंगे या नहीं. स्‍टोक्‍स के इस बोल्‍ड स्‍टेप का बीते दिनों जो रूट ने स्‍वागत करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्‍त स्‍वस्‍थ रहे.

My man…..through thick and thin ❤️ https://t.co/h0stMxsFWu — Ben Stokes (@benstokes38) August 7, 2021

Also Read - England vs India, 1st Test: Joe Root का नया कारनामा, भारत के खिलाफ टेस्ट में कर दिया ऐसा

जो रूट की सेंचुरी पर भला स्‍टोक्‍स कहां पीछे रहने वाले थे. इंग्‍लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्‍यम से जो रूट के शतक के वो खास पलों को वीडियो के माध्‍यम से फैन्‍स तक पहुंचा. इस वीडियो में रूट शतक के लिए चौका लगाने के बाद खुशी से उछलते हुए नजर आ रहे हैं. बेन स्‍टोक्‍स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखा, “मॉय मैन…थ्रू थिक एंड थिन”

बेन स्‍टोक्‍स ये बताना चाह रहे हैं कि रूट ने हर उतार छाड़व में उनका साथ दिया है. मैच की बात की जाए तो भारत को इंग्‍लैंड की तरफ से जीत के लिए 210 रनों का लक्ष्‍य मिला है. चौथे दिन का खेल खत्‍म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 52 रन बना‍ लिए हैं. आखिरी दिन अगर मौसम ने खलल नहीं डाला तो भारत इस लक्ष्‍य को बिना किसी परेशानी के बना सकता है. हालांकि हल्‍की बारिश और तेज हवाएं विराट एंड कंपनी का समीकरण बिगाड़ सकती हैं क्‍योंकि ऐसे मौसम में जेम्‍स एंडरसन और स्‍टुअर्ट ब्रॉड बेहद घातक साबित हो सकते हैं.