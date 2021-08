India vs England, 1st Test: नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज टेस्‍ट में जारी टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय कप्‍तान विराट कोहली एक बार फिर टॉस हार गए. ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय कप्‍तान को इंग्‍लैंड की धरती पर टॉस गंवाना पडा है. इससे पहले मेजबानों के खिलाफ बीते सात टेस्‍ट मैचों में भी विराट कोहली टॉस हार चुके हैं. ऐसे में वो बिना किसी गलती के ही फैन्‍स के निशाने पर आ गए.Also Read - India vs England 1st Test LIVE Score and Updates: जसप्रीत बुमराह ने दिलाई भारत को पहली सफलता, रोरी बर्न्‍स शून्‍य पर आउट

इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया. विराट कोहली ने इस मैच में ओपनिंग स्‍लॉट में केएल राहुल को मौका दिया है. भारत आज चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरा है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्‍मद शमी के अलावा शार्दुल ठाकुर और मोहम्‍मद सिराज को भी आज मौका दिया गया है. Also Read - India vs England: पहले टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ ऐसा होगा नॉटिंघम में मौसम का मिजाज

भारतीय टीम चयन में सबसे ज्‍यादा हैरान करने वाला निर्णय रविचंद्रन अश्विन को प्‍लेइंग इलेवन से बाहर बैठाने का था. रवींद्र जडेजा को एकमात्र स्पिनर के रूप में टीम में जगह दी गई है. विराट कोहली के टॉस हारने को लेकर फैन्‍स ने मजेदार मजेदार ट्वीट किए. आइये हम आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट से रूबरू कराते हैं. Also Read - Ravichandran Ashwin को तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए: Muttiah Muralitharan

Sky is blue,

Roses are red,

Kohli has lost another toss,

what else did you expect? — Gurkirat Singh Gill (@gurkiratsgill) August 4, 2021

Virat Kohli has lost 7 consecutive tosses in England in Test cricket – he is so unlucky with the toss. — Johns. (@CricCrazyJohns) August 4, 2021