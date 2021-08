Fans Trolled Virat Kohli for out at Golden Duck on James Anderson Ball: भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के पहले ही मैच में गोल्‍डन डक पर आउट हुए. जेम्‍स एंडरसन की गेंद पर वो पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. ऐसे में विराट सोशल मीडिया पर फैन्‍स के निशाने पर आ गए.Also Read - Highlights India vs England 1st Test Day-2 Stump: जेम्‍स एंडरसन के कहर के बीच बारिश ने भारत को बचाया, भारत-125/4

भारत के पिछले इंग्‍लैंड दौरे पर जेम्‍स एंडरसन भारतीय कप्‍तान विराट कोहली का विकेट निकालने के लिए तरस्‍ते रहे थे. ऐसे में उन्‍हें पहली गेंद पर आउट करने के बाद एंडरसन ने मैदान पर जमकर जश्‍न मनाया. दो गेंदों पर दो विकेट निकालकर उनकी खुशी देखते ही बनती थी. Also Read - India vs England 1st Test: Wasim Jaffer ने इंग्लिश फैन्‍स की ली फिरकी, 'इंग्‍लैंड का फैन होना भी बड़ा मुश्किल है....'

Getting rid of Virat Kohli on golden duck is just massive, no wonder Jimmy was pumped up.pic.twitter.com/ZpcULtjr75 — Mani (@TweetsMani14) August 5, 2021

Also Read - England vs India 1st Test, Day 2: James Anderson हैट्रिक से चूके, Virat Kohli 'गोल्डन डक' पर आउट, इंग्लैंड के पास मामूली लीड

वहीं, भारतीय फैन्‍स ने विराट कोहली पर एक के बाद एक मजेदार कमेंट्स किए. एक फैन ने कहा कि टोक्‍यो ओलंपिक में भारतीय फैन्‍स अबतक एक भी गोल्‍ड नहीं जीत पाए हैं. ऐसे में एथलीट को प्रात्‍साहित करने के लिए विराट गोल्‍डन डक पर आउट हुए हैं.

India is yet to get gold medal 🏅 in Olympics, so Virat Kohli got out on a golden duck to motivate our athletes to get gold. #IndvsEng pic.twitter.com/uh7MRPo7jC — Sudhanshu Kushwah (@sdkush13) August 5, 2021

दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक भारतीय टीम ने 125 रनों पर चार विकेट गंवा दिए हैं. मैदान पर केएल राहुल 57 ओर रिषभ पंत सात रन बनाकर खेल रहे हैं. चेतेश्‍वर पुजारा और अजिंक्‍य रहाणे पांच-पांच रन बनाकर आउट हुए.