India vs England 1st Test LIVE Score and Updates: भारत और इंग्लैंड (India vs England Test Series 2021) की टीमों के बीच बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज का आज नॉटिंघम में आगाज हो चुका है. दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद है. इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड भारत दौरे पर थी, तब उसे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. अब वह अपने घर पर भारत से उस हार का बदला लेने को बेकरार होगी.

दूसरी ओर भारतीय टीम ने भी इंग्लैंड को साल 2007 में आखिरी बार उसके घर में टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की थी. इसके बाद बीते 14 साल से भारत एक भी मौके पर इंग्लैंड को उसकी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज में मात नहीं दे पाया है. ऐसे में विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली टीम भी यहां जीत के इरादे से ही मैदान पर उतरेगी.

2007 में जब भारत ने इंग्लैंड को मात दी थी, तब टीम पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के नेतृत्व में यहां पहुंची थी. इस सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाजों के लिए कड़ी परीक्षा होगी क्योंकि इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने यह साफ कर दिया है कि उनकी भारतीय टीम के लिए यहां हरी घास वाली पिच पर ही खेलना पसंद करेगी, जिससे उसके गेंदबाजों को स्विंग और सीम की मदद मुहैया हो और वह भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश कर सकें.

एंडरसन ने यह भी कहा कि इस साल जब इंग्लैंड भारत दौरे पर थी, तब भारत ने हमें टर्निंग ट्रैक दिए थे, जो उसकी ताकत है. ऐसे में अब हमें उन्हें ग्रीन ट्रैक पर खिलाने का हमारा अधिकार बनता है. वैसे इस बार भारत के पास दुनिया का श्रेष्ठ फास्ट बॉलिंग अटैक है. अगर इंग्लैंड ऐसा ट्रैक मुहैया कराता है तो उसके बल्लेबाजों के लिए भी चुनौती आसान नहीं होगी.