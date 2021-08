My Dream11 Prediction, My Dream11 Team India, My Dream11 Team England, India vs England, fantasy Cricket Tips: भारत और इंग्‍लैंड के बीच बुधवार से टेस्‍ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. पहले मुकाबले से ठीक दो दिन पहले मयंक अग्रवाल के चोटिल होने से भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली के समक्ष सलामी जोड़ी की समस्‍या पैदा हो गई है. केएल राहुल से ओपनिंग कराई जा सकती है.Also Read - India vs England: VVS Laxman ने बताया- कहां कमजोर पड़ रहे हैं Ajinkya Rahane

वहीं, जो रूट की कप्‍तानी वाली इंग्‍लैंड की टीम के लिए नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में हरी घास वाली पिच बनाई गई है. ऐसे में साफ है कि ट्रेंट ब्रिज में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलने वाली है. हालांकि भारत के पास भी क्‍वालिटी तेज गेंदबाजों की कमी नहीं है. Also Read - Ind vs Eng 1st Test: KL Rahul मध्‍यक्रम की जगह ओपनिंग में खेले तो टूटे रास्ते को भी बना देंगे हाइवे: सुनील गावस्‍कर

जेम्‍स एंडरसन पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि भारत को तेज और उछाल भरी पिचों से ज्‍यादा दिक्‍कत नहीं होनी चाहिए क्‍योंकि भारत दौरे पर उन्‍हें भी स्पिन ट्रैक दिए गए थे. अब देखना होगा कि साल 2008 में भारत को मिली 1-4 से हार का बदला विराट एंड कंपनी ले पाएगी या नहीं. Also Read - Live Streaming India vs England 1st Test: कितने बजे शुरू होगा IND-ENG टेस्‍ट ? मोबाइल पर ऐसे देख सकेंगे मैच

पहला टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगा. मैच में टॉस तीन बजे होगा। भारतीय टीम को अपना पांचवां और आखिरी टेस्‍ट मैच 14 सितंबर को खत्‍म करना है. इसके बाद टीम इंडिया यूएई में आईपीएल खेलने के लिए जाएगी. वही, टी20 विश्‍व कप 2021 का आयोजन भी होना है.

ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team)

कप्‍तान: विराट कोहली

उपकप्‍तान: रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन

बल्‍लेबाज: केएल राहुल, जो रूट, रोहित शर्मा, रिषभ पंत

विकेटकीपर: रिषभ पंत

गेंदबाज: मोहम्‍मद शमी, जेम्‍स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह, स्‍टुअर्ट ब्रॉड.

