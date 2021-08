Wasim Jaffer Witty Tweet on England after Weather Halt Match: भारतीय टीम के पूर्व बल्‍लेबाज वसीम जाफर ने इंग्‍लैंड में बारिश के चलते रुके मैच और मेजाबन टीम की वापसी के बाद उनकी स्थिति पर मजेदार टिप्‍पणी की. इंग्‍लैंड के फैन्‍स जल्‍द से जल्‍द मैच शुरू होने की उम्‍मींद लगा रहे थे ताकि ऐसे मौसम में भारतीय बल्‍लेबाजी क्रम को जल्‍दी समेटा जा सके लेकिन उन्‍हें मौसम का साथ नहीं मिल पाया.Also Read - England vs India 1st Test, Day 2: James Anderson हैट्रिक से चूके, Virat Kohli 'गोल्डन डक' पर आउट, इंग्लैंड के पास मामूली लीड

वसीम जाफर ने ट्विटर पर लिखा, "इंग्‍लैंड का फैन होना भी काफी ट्रिकी है. आपको बादलों पर कवर्स की जरूरत है लेकिन बहुत ज्‍यादा नहीं."

अगर आखिरी दो सेशन के दौरान बारिश के बीच एक घंटा भी मैच हो पाता तो बादलों के कारण इंग्‍लैंड की स्विंग भरी कंडीशन में जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) बेहद घातक साबित होते. इंग्‍लैंड में आसमान में बादल छाते ही गेंद काफी स्विंग होने लगती है. इंग्‍लैंड को साथ ही बारिश के चलते पिच पर नमी का भी साथ मिलता. हालांकि ऐसा नहीं हो सका. अंतत: अंपायर्स को दूसरे दिन का खेल रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा.

Being England fan must be tricky. You need cloud cover but not too much😅 #ENGvIND

