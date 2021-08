Englishman enter into Lords Cricket Ground pretending as Indian Player: लॉर्ड्स टेस्‍ट के तीसरे दिन मैदान पर बेहद मजेदार वाक्‍या देखने को मिला. एक इंग्लिश फैन भारत की जर्सी पहनकर मैदान में घुस गया और भारत की तरफ से फिल्डिंग करने लगा. थोड़ी देर के लिए सभी को ऐसा लगा मानो यह युवक भारतीय खिलाड़ी है लेकिन जल्‍द ही उसकी पोल खुल गई. इसके बाद तुरंत ही वहां मौजूदा सिक्‍योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया और उसे मैदान से बाहर निकाला गया.Also Read - India vs England, 2nd Test: 4-5वें दिन पिच काफी धीमी हो जाएगी, तब अश्विन की कमी खेलेगी: आकाश चोपड़ा

सोशल मीडिया की मानें तो इस युवक का नाम जेरवो है. यह वाक्‍या तीसरे दिन के खेल के दौरान लंच के बाद हुआ. भारतीय टीम जब लंच के बाद खेलने के लिए आई तो उस वक्‍त ये युवक भारतीय टीम के सदस्‍यों के बीच नजर आया. Also Read - India vs England, 2nd Test: टेस्‍ट टीम से निकाले जाने ने मेरे लिए ‘फ्यूल’ की तरह काम किया, KL Rahul बोले- मैं खुद ही दोषी था

भारतीय क्रिकेटर्स को थोड़ी ही देर में यह अहसास हो गया कि यह युवक टीम का हिस्‍सा नहीं है. इसके बाद तुरंत ही सिक्‍योरिटी को इस घटना की जानकारी दे दी गई. बाद में उसे बाहर ले जाया गया. इस घटना में लॉर्ड्स के मैदान की सुरक्षा व्‍यवस्‍था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है. Also Read - Ind vs Eng: जेम्स एंडरसन ने कहा- लार्ड्स पर हमेशा ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूं

मैच में इंग्‍लैंड की टीम ने तीसरे दिन लंच तक 3 विकेट गंवाकर 216 रन बना लिए थे. लंच के बाद जो रूट ने अपना शतक पूरा किया. हालांकि दूसरे सेशन के दौरान रूट की टीम ने अर्धशतक बनाकर खेल रहे जोनी बेयरस्‍टो का विकेट गंवाया. मोहम्‍मद सिराज ने उन्‍हें विकेट के पीछे कैच आउट करवाया. पहले सेशन में विकेट के सूखे को सिराज ने खत्‍म किया. भारत द्वारा बनाए गए 363 रनों के जवाब में इंग्‍लैंड की टीम ने अबतक चार विकेट के नुकसान पर 258 रन बना लिए हैं.