Virat Kohli and Company hoist Tricolor at Lords on occasion of Independence Day: स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश आजादी का जश्‍न मना रहा है, वहीं इंग्‍लैंड में मौजूद भारतीय टीम भी इससे अछूती नहीं है. विराट एंड कंपनी ने लॉर्ड्स के मैदान में तिरंगा झंड़ा फहराया.

भारतीय टीम के सभी सदस्‍य सपोर्ट स्‍टाफ मैच से पहले इकट्ठा हुआ. कप्‍तान विराट कोहली और मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री ने झंडा फहराया. इसके बाद पूरी टीमी ने राष्‍ट्रगान गाया. बीसीसीआई ने इस समारोह का वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फैन्‍स के साथ साझा किया.

स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर टीम इंडिया आज अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रही है. फैन्‍स को भारत से उम्‍मीद है कि वो आज शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजाबनों के खिलाफ बड़ा लक्ष्‍य सेट करेंगे.

On the occasion of India’s Independence Day, #TeamIndia members came together to hoist the flag 🇮🇳 🙌 pic.twitter.com/TuypNY5hjU

