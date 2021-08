Virat Kohli Verbal Spat with James Anderson: भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली लॉर्ड्स टेस्‍ट के चौथे दिन इंग्‍लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्‍स एंडरसन के साथ जुबानी जंग में संलिप्‍त हो गए. यह पहला मौका है जब इंग्‍लैंड दौरे पर भारतीय कप्‍तान अपने चिर परिचित अंदाज में मैदान पर उग्र नजर आए.Also Read - Ian Chappell ने की वकालत, Virat Kohli को प्रवक्ता बनाने की मांग

जेम्‍स एंडरसन गेंदबाजी पर थे और विराट नॉन स्‍ट्राइकर एंड मौजूद थे. इसी बीच रनआप लेने के लिए जा रहे एंडरसन पर विराट ने कमेंट किया. इस घटना की वीडियाे इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. ऑडियो को साफ साफ समझ पाना थोड़ा मुश्किल है. समझा जा सकता है क‍ि विराट ने जेम्‍स एंडरसन से कहा, “ये पिच है तुम्‍हारा घर नहीं है, जिसपर तुम दौड़ रहे हो. तुम मुझ पर कसम खा रहे हो? जैसे तुमने कल बुमराह के साथ किया था?’ Also Read - Rohit Sharma छक्‍के के चक्‍कर में लापरवाही भरा शॉट खेलकर गंवा बैठे विकेट, इस तरह घटा ओवर, VIDEO

क्‍या तुम मेरा विकेट लेने की सोच रहे हो.” एंडरसन ने भी गाली देते हुए कहा, “तुम्‍हारे पीछे से नहीं” Also Read - India vs England, 2nd Test, Day-4: स्‍वतंत्रता दिवस पर Virat Kohli ने लहराया तिरंगा, टीम ने गाया राष्‍ट्रगान

The verbal battle between Virat Kohli and James Anderson.#ENGvIND pic.twitter.com/NolXUD5nmr

— Neelabh (@CricNeelabh) August 15, 2021