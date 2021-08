India vs England, 2nd Test, Day 5 LIVE: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG Lord’s Test) के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल खेला जाना है. भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 181 रन जोड़कर अपने 6 विकेट गंवा चुकी है और फिलहाल वह इंग्लैंड से 154 रन आगे है. मैच के चौथे दिन टीम इंडिया दिन के पहले ही सत्र में 3 विकेट गंवाकर दबाव में घिर गई थी.Also Read - India vs England: बैटिंग कोच Vikram Rathour बोले- चिंता की बात नहीं, जल्दी रन हमारे बल्लेबाज

इसके बाद (Ajinkya Rahane) अजिंक्य रहाणे (61) और (Cheteshwar Pujara) चेतेश्वर पुजारा (45) ने उसे दबाव से तो उबार दिया. लेकिन इससे पहले वह भारत को मजबूत स्थिति में लेकर जाते इंग्लिश गेंदबाजों ने दोनों को आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी. (Ravindra Jadeja) रवींद्र जडेजा (3) भी कुछ खास नहीं कर पाए. Also Read - India vs England- अगर भारत ने 65-70 रन और जोड़ लिए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल: Moeen Ali

ऐसे में अभी तक इंग्लैंड की पकड़ इस मैच में मजबूत दिख रही है. भारत के नजरिए से सिर्फ एक ही बात खास है कि उसके लिए बेखौफ अंदाज में बैटिंग करने वाले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत क्रीज पर मौजूद है. Also Read - India vs England: लॉर्ड्स टेस्ट में Ravichandran Ashwin को नहीं मिला मौका, Shane Warne ने उठाए सवाल

हालांकि उन्हें भारतीय टीम के लिए अब जो भी उपयोगी रन जोड़ने हैं वह पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर ही जोड़ने होंगे. अगर पंत अपने साहसिक खेल से भारत के लिए आज 65 से 70 रन जोड़ देते हैं तो भारतीय टीम के पास इस मैच में अपनी हार टालने का मौका बन सकता है.