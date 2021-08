India vs England, 2nd Test, Day 5 LIVE: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG Lord’s Test) के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल खेला जारी है. भारतीय टीम 181/6 के स्कोर से पारी को आगे बढ़ाने उतरी है. फिलहाल वह इंग्लैंड से 154 रन आगे है. मैच के चौथे दिन (Ajinkya Rahane) अजिंक्य रहाणे (61) और (Cheteshwar Pujara) चेतेश्वर पुजारा (45) ने भारत को दबाव से उबारा था. लेकिन इससे पहले वह भारत को मजबूत स्थिति में लेकर जाते इंग्लिश गेंदबाजों ने दोनों को आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी. (Ravindra Jadeja) रवींद्र जडेजा (3) भी कुछ खास नहीं कर पाए.Also Read - India vs England: Sunil Gavaskar बोले- तकनीकी गड़बड़ी कर रहे हैं Virat Kohli, इसलिए हो रहे हैं आउट

ऐसे में अभी तक इंग्लैंड की पकड़ इस मैच में मजबूत दिख रही है. भारत के नजरिए से सिर्फ एक ही बात खास है कि उसके लिए बेखौफ अंदाज में बैटिंग करने वाले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत क्रीज पर मौजूद है.

हालांकि उन्हें भारतीय टीम के लिए अब जो भी उपयोगी रन जोड़ने हैं वह पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर ही जोड़ने होंगे. अगर पंत अपने साहसिक खेल से भारत के लिए आज 65 से 70 रन जोड़ देते हैं तो भारतीय टीम के पास इस मैच में अपनी हार टालने का मौका बन सकता है.