India vs England, 2nd Test, Day 5 LIVE: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG Lord's Test) के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल खेला जारी है. टीम इंडिया ने दूसरी पारी 298/8 के स्कोर पर घोषित की. इसी के साथ मेजबान टीम को जीत के लिए 272 रन का टारगेट मिला है. बता दें कि भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 391 रन बनाकर 27 रन की मामूली लीड हासिल की. मेजबान की ओर से रूट ने 321 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से सर्वाधिक नाबाद 180 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज को चार विकेट, इशांत शर्मा को तीन विकेट और मोहम्मद शमी को दो विकेट हासिल हुए.

इंग्लैंड: रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, हसीब हमीद, जो रूट (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर (विकेटकीपर), मोईन अली, सैम कर्रन, ओली रॉबिन्सन, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन.

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.