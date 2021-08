Mohammad Shami and Jasprit Bumrah Given Standing Ovation in Lords: इंग्‍लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्‍ट के पांचवें दिन मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को बाहर निकलाने में टेलेंडर्स मोहम्‍मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने अहम भूमिका निभाई. दोनों के बीच 89 रनों की अजेय साझेदारी बनी. जिसके दम पर भारत मेजबानों के खिलाफ 272 रनों का बड़ा लक्ष्‍य रख पाया. इस शानदार प्रदर्शन के बाद शमी-बुमराह का टीम ने स्‍वागत किया.Also Read - England vs India, 2nd Test: Mohammed Shami ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर रच दिया इतिहास, कभी ना हुआ था ऐसा

मोहम्‍मद शमी ने मैच में 70 गेंदों का सामना कर 56 रन बनाए. उन्‍होंने पहले चौका और अगली ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्‍का जड़ अपना अर्धशतक पूरा किया. दूसरे छोर पर जसप्रीत बुमराह ने भी उनका बखूबी साथ निभाया. बुमराह ने 34 रनों की नाबाद पारी खेली.

Shami and Bumrah receiving a heroes’ welcome at the end of the dramatic morning session on Day 5 of Lord’s Test match!

