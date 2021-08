Ball Tempering by England Team at Lords Test: लॉर्ड्स टेस्‍ट में इंग्‍लैंड की टीम भले ही इस वक्‍त मजबूत स्थिति में नजर आ रही हो लेकिन इसके बावजूद भी मैच के दौरान उन्‍हें चीटिंग करते हुए देखा गया. इंग्लिश खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में कैद हुए. अब देखना होगा कि इंग्‍लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स की इस हरकत पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर इसे महज एक छोटी सी गलती का तरह देखते हुए नजरअंदाज कर दिया जाएगा.Also Read - India vs England 2nd Test, Day-4: विराट-एंंडरसन के बीच मैदान पर दिखी जुबानी जंग, VIDEO में देखें किसने क्‍या कहा ?

मैच में इंग्‍लैंड की टीम ने महज 55 रन पर ही भारत के शुरुआती तीन बल्‍लेबाजों को चलता कर दिया. विराट कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए तो रोहित ने महज 21 रनों का योगदान दिया. केएल राहुल ने महज पांच रन बनाए.

मैदान पर इस वक्‍त चेतेश्‍वर पुजारा 118 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं, अजिंक्‍य रहाणे के नाम 54 गेंदों का सामना कर 16 रन है.

दूसरे सेशन के दौरान इंग्लिश बल्‍लेबाजों द्वारा पैर से गेंद को खराब करने का प्रयास करना कैमरे में कैद हो गया. इसके बाद ये विषय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा.

बता दें कि साल 2018 में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान बाल टेंपरिंग विवाद सामने आया था. तत्‍कालीन कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ, उपकप्‍तान डेविड वार्नर और बल्‍लेबाज कैमरून बैनक्रॉफ्ट योजना के तहत गेंद को सेंडपेपर से खराब करते पाए गए. बाद में स्मिथ-वार्नर पर एक साल का बैन लगा दिया गया था. बैनक्रॉफ्ट पर क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने नौ महीने का बैन लगाया था.