India vs England, 2nd Test Highlights: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG Lord's Test) के बीच लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जिसके अंतिम दिन भारत ने 151 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. अब लीड्स (Headingley, Leeds) में तीसरा मैच खेला जाना है. मुकाबले के पांचवें और अंतिम दिन टीम इंडिया ने दूसरी पारी 298/8 के स्कोर पर घोषित की. लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड दूसरी पारी में महज 120 रन पर सिमट गया. इस दौरान भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 3, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 शिकार किए.

बता दें कि भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 391 रन बनाकर 27 रन की मामूली लीड हासिल की. मेजबान की ओर से रूट ने 321 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से सर्वाधिक नाबाद 180 रन बनाए. इंग्लैंड की पहली पारी में टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज को चार विकेट, इशांत शर्मा को तीन विकेट और मोहम्मद शमी को दो विकेट हासिल हुए थे.