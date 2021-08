India vs England, 2nd Test, Day-1: भारत और इंग्‍लैंड के बीच जारी टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) शतक से चूक गए. जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) ने उन्‍हें क्‍लीन बोल्‍ड कर दिया. अगर आज रोहित शतक लगाने में कामयाब हो जाते तो वो बतौर सलामी बल्‍लेबाज ओवरसीज में ये उनका पहला टेस्‍ट शतक होता.Also Read - Live Score India vs England 2nd Test Day 1: चायकाल के बाद मैच शुरू, भारत 200 रन पार

रोहित शर्मा मैच में 145 गेंदों का सामना कर 83 रन बनाने के बाद आउट हुए. इस दौरान उनके बल्‍ले से 11 चौके और एक छक्‍का निकला. दूसरे सेशन के दौरान रोहित ने रनों की रफ्तार को काफी बढ़ा दिया था. ऐसा लग रहा था कि रोहित आज पूरी तरह से लय में हैं और शतक बनाकर ही दम लेंगे. Also Read - India vs England: अपने पहले विदेशी शतक से चूके Rohit Sharma, James Anderson ने किया बोल्ड

रोहित (Rohit Sharma) के मनसूबों पर 44वें ओवर में जेम्‍स एंडरसन ने पानी फेर दिया. एंडरसन (James Anderson) की गेंद रोहित शर्मा के बल्‍ले का अंदरूनी किनारा लेने के बाद सीधे विकटों में जा घुसी. और इस तरह रोहित की पारी का अंत हो गया. Also Read - India vs England, 2nd Test: भारतीय ओपनर्स ने रचा इतिहास, जो बीते दशक में नहीं हो सका उसे 2021 में 5 बार करके दिखाया

An Anderson special was needed to get rid of Rohit today! ☝🏽

He departs for a well-made 83 off 145 👏🏽

