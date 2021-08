भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) जब लॉर्ड्स टेस्‍ट मैच में टॉस के लिए आए तो उन्‍होंने रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को एक बार फिर प्‍लेइंग इलेवन से बाहर रखने की जानकारी फैन्‍स को दी. इंग्‍लैंड के कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) विराट के इस निर्णय से खुश नहीं हैं. वॉन का मानना है कि भारत ने अपने 11 खिलाड़ी चुनने में गलती की है जबकि इंग्‍लैंड ने सही बदलाव किए हैं.Also Read - Live Score India vs England 2nd Test Day 1: रोहित शर्मा ने एक ओवर में जड़े चार चौके, बारिश के बाद जल्‍द लंच की घोषणा

भारतीय टीम में केवल एक बदलाव किया गया है. शार्दुल ठाकुर के स्‍थान पर इशान शर्मा को मौका दिया गया है. वहीं, इंग्‍लैंड की टीम में तीन बदलाव है. मोइन अली को टीम में जगह दी गई है. इसके अलावा बल्‍लेबाजी में हसीब हमीद और गेंदबाजी में मार्क वुड को जगह दी गई है. Also Read - India vs England- अभी बाकी है Ravindra Jadeja का पूरी क्षमता से प्रदर्शन: Virender Sehwag

माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने टॉस के बाद ट्वीट किया, “ऐसा महसूस हो रहा है कि इंग्‍लैंड ने सही टीम का चुना किया है लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है. रविचंद्र्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को टीम में जगह दी जानी चाहिए थी. वो शानदार गेंदबाजी के साथ-साथ बल्‍लेबाजी में भी गहराई प्रदान करते हैं. वो सभी कंडीशन में अच्‍छी गेंदबाजी करते हैं. यह एक परफेक्‍ट गेंदबाजी का दिन है. ऐसा लगता है कि आज का दिन काफी विकेट गिरने का दिन रहेगा.” Also Read - India vs England, 2nd Test Live Streaming: बारिश के चलते पहले दिन की सेशन टाइमिंग में बदलाव, जानें कब होगा लंच और टी-ब्रेक

Feels like England have picked the right team & India haven’t … Ashwin should have played for India to give them more Batting plus his quality bowling … He bowls well in all conditions … Perfect bowling day … Feels like a wickets day … #ENGvIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 12, 2021