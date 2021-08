Mayank Agarwal Starts Practicing in Nets: भारतीय टीम के सलामी बल्‍लेबाज मयंक अग्रवाल फिट हो गए हैं और उन्‍होंने नेट्स में प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है. हालांकि इस बाबत अभी टीम मैनेजमेंट की तरफ से स्‍पष्‍ट तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है. वो मंगलवार को नेट में बल्‍ले के साथ पसीना बहाते हुए नजर आए.Also Read - IND vs ENG 2nd Test- लॉर्ड्स टेस्ट में यह होगा भारत का संभावित प्लेइंग XI, एक बदलाव तय

नॉटिंघम टेस्‍ट से ठीक दो दिन पहले नेट सेशल के दौरान मोहम्‍मद सिराज की गेंद मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के हेलमेट पर जाकर लगी थी. जिसके चलते उन्‍हें पहले मैच से बाहर होना पड़ा. चोटिल शुबमन गिल पहले ही टीम से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में मयंक अग्रवाल के भी चोटिल होने के बाद मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) से ओपनिंग कराई गई. Also Read - India vs England: Moeen Ali को लॉर्ड्स टेस्‍ट के स्‍क्‍वाड में इंग्‍लैंड ने दिया मौका, 12 अगस्‍त से होना है मैच

लंबे समय बाद टेस्‍ट टीम में वापसी कर रहे केएल राहुल ने प्रैक्टिस मैच के दौरान शतक जड़ा था. नॉटिंघम की मुश्किल पिच पर अर्धशतक बनने के बाद अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि लॉर्ड्स टेस्‍ट में मयंक को सलामी बल्‍लेबाज के तौर पर मौका दिया जाएगा या नहीं. Also Read - IND vs ENG 2nd Test- दूसरे टेस्ट मैच में दो बदलाव के साथ उतरेगा इंग्लैंड, कोच सिल्वरवुड ने दिए साफ संकेत

Mayank Agarwal is practicing batting in the Nets sessions and looks like he is completely fit now. #INDvENG pic.twitter.com/ZdeXRe1guu

— CricketMAN2 (@man4_cricket) August 10, 2021