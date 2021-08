Rishabh Pant Trolled After Throwing Wicket on Careless Shot: इंग्‍लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्‍ट के पहले ही दिन भारतीय टीम 78 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत का पूरा बल्‍लेबाजी क्रम रन बनाने में फेल नजर आया. कप्‍तान विराट कोहली पहले ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने चिर-परिचित अंदाज में विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत खराब शॉट खेलकर आउट हुए.Also Read - India vs England, 3rd Test: ब्रायन लारा ने चेतेश्‍वर पुजारा को दिया गुरुमंत्र, स्‍ट्राइकरेट सुधारे बिना नहीं चलेगा काम

रिषभ पंत इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं. मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को रिषभ पंत लापरवाही भरा शॉट खेलने आउट होने के बाद छोड़कर चलते बने. ओली रॉबिन्‍स की बाहर जाती गेंद को छेड़ने के चक्‍कर में पंत विकेट के पीछे जोस बटलर के हाथों लपके गए. वो केवल दो रनों का योगदान ही दे पाए.

सोशल मीडिया पर फैन्‍स ने रिषभ पंत को लेकर बेहद मजेदार ट्वीट किए. ए‍क फैन ने ट्वीट किया और पूछा- एलेक्‍सा बताओ के लापरवाही भरा शॉट कैसे खेलते हैं.

#ENGvIND Fifth catch for Jos Buttler as India lose half their side with Rishabh Pant’s dismissal. 📹: Sony Sportspic.twitter.com/kuR2dGF5gM — The Field (@thefield_in) August 25, 2021

Alexa how to play careless shot. Ask Rishabh Pant. — Sai krishna V (@Sai6732) August 25, 2021

Me: Alexa, what are the synonyms to ‘catch drop’? Alexa: Did you mean Rishabh Pant? 😅 #AUSvsIND #AUSvsIND — BhavnoorSB (@BhavnoorSB) January 7, 2021

रिषभ पंत हालांकि कई बार अपनी इसी शैली के चलते भारत को फंसे हुए मैचों में जीत दिला चुके हैं. विराट कोहली विकेटकीपर बल्‍लेबाज पंत को इस तरह से अपनी बल्‍लेबाजी को जारी रखने की आजादी देते हैं.