India vs England 3rd Test Day 2 LIVE Score and Updates: भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स (Leeds) में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. कुछ देर बाद मुकाबले के दूसरे दिन का खेल शुरू होने जा रहा है. इस मैच के शुरुआती दिन टीम इंडिया महज 78 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 19 रन बनाए. वहीं इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवरटन ने 3-3 शिकार किए. भारत ने 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड बना रखी है. ऐसे में यह मैच मेजबान इंग्लैंड के लिए काफी अहम है.

दोनों टीमों का प्लेइंग XI-

भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (C), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (WK), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, डेविड मालन, जो रूट (C), जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर (WK), मोईन अली, सैम करन, क्रेग ओवरटन, ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन.