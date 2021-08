LIVE Score and Updates India vs England 3rd Test Day 3: लीड्स टेस्ट में 2 दिन का खेल खत्म होने के बाद बुरी तरह पिछड़ चुकी भारतीय टीम तीसरे दिन अपनी वापसी का इरादा लेकर मैदान पर उतरेगी. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट गंवाकर 423 रन बना लिए हैं और वह पहली पारी के आधार पर भारत से 345 रन आगे है.Also Read - IND vs ENG: 'आउट' होने के बावजूद जो रूट की इस गलती से रोहित शर्मा को मिला जीवनदान

भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के बाकी 2 विकेट जल्दी-जल्दी आउट करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. इंग्लैंड के लिए कप्तान जो रूट ने एक बार फिर यहां शानदार शतक जमाया. रूट का यह लगातार तीसरा शतक है. इससे पहले उन्होंने नॉटिंघम और लॉर्ड्स में भी लाजवाब सेंचरियां जमाई थीं.

इसके बाद भारत टीम चाहेगी कि उसके बल्लेबाज अपनी दूसरी पारी में यहां बड़ी-बड़ी पारियां खेलकर रनों का अंबार खड़ा कर दें, जिससे इस मैच में अपनी हार को टाला जा सके. वैसे लीड्स की यह बल्लेबाजी के लिए मुफीद मानी जा रही है.

गुरुवार का खेल खत्म होने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी इस पिच पर अपनी राय रखी थी. शमी ने कहा था कि पिच धीमी है और बल्लेबाजी के लिए आसान है. ऐसे में टीम इंडिया अपने बल्लेबाजों से इसका लाभ उठाने की पूरी उम्मीद करेगी.