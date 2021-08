India vs England 3rd Test Day 4 LIVE Score and Updates: भारत-इंग्लैंड के बीच लीड्स में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. फिलहाल मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया की दूसरी पारी खेली जा रही है. भारत 5 मुकाबलों की इस सीरीज में 1-0 से लीड बना चुका है. ऐसे में इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला काफी अहम बन चुका है. मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में महज 78 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवरटन ने 3-3 शिकार किए. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 432 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर 354 रन की लीड हासिल कर ली. इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट ने 12 रन की पारी खेली.Also Read - IND vs ENG: लीड्स में भारत का दम देखकर बोले Inzamam Ul Haq, फिर दोहराया जाएगा 2001 वाला इतिहास