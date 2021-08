India vs England 3rd Test Day 4 LIVE Score and Updates: लीड्स टेस्ट में पहले दो दिन के खेल में बुरी तरह पिछॉड़ने के बाद मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए अपनी वापसी की राह मजबूत की है. भारत ने 432 रन पर इंग्लैंड की पहली पारी को समेटने के बाद अपनी बल्लेबाजी से दमदार खेल दिखाते हुए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 215 रन बना लिए हैं.Also Read - IND vs ENG: लीड्स में भारत का दम देखकर बोले Inzamam Ul Haq, फिर दोहराया जाएगा 2001 वाला इतिहास

(Cheteshwar Pujara) चेतेश्वर पुजारा (91*) अपने शतक के करीब हैं, जबकि दूसरे छोर पर कप्तान (Virat Kohli) विराट कोहली (45*) की हाफ सेंचुरी के पास खड़े हैं. भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड से 139 रन पीछे है और उसके फैन्स को उससे आज एक बार फिर दमदार खेल की आस है, जिससे वह इंग्लैंड को वापस दबाव में घेर सके.

मैच के तीसरे दिन जहां टीम इंडिया अपनी हार से बचने की कोशिश कर रही थी, वहीं आज अगर एक बार फिर वह दमदार बल्लेबाजी करे तो इस मैच में जीत की ओर भी आगे बढ़ सकती है. शुक्रवार का दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा आज एक बार फिर उससे ऐसे ही खेल की आस है.