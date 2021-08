India vs England 3rd Test Dream11 Prediction of Headingley, Leeds Test from 25 August 3:30 ISTAlso Read - Live Streaming, India vs England, 3rd Test: कितने बजे शुरू होगा हेडिंग्‍ले टेस्‍ट ? TV-Mobile पर ऐसे देख सकेंगे मैच

लीड्स के हेडिंग्‍ले क्रिकेट ग्राउंड पर जब भारत की टीम इंग्‍लैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले के लिए उतरेगी तो उनकी नजरे सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाने की होगी। विराट कोहली के धुरंधर अबतक पहले दो मैचों के दौरान मेजबानों पर हावी नजर आए हैं। ऐसे में भारत को तीसरे मैच में भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्‍मीद रहेगी।

लीड्स टेस्‍ट बुधवार 25 अगस्‍त को भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाना है। इंग्‍लैंड की टीम इस मैच में बड़े पैमाने पर प्‍लेइंग इलेवन में परिवर्तन करने जा रही है। मार्क वुड चोट के चलते बाहर हो गए हैं। बेन स्‍टोक्‍स मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य के चलते क्रिकेट से दूर हैं। स्‍टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर भी पहले ही चोटिल हैं। ऐसे में इंग्लिश टीम के पास एकमात्र अनुभवी बल्‍लेबाज के तौर पर कप्‍तान जो रूट ही उपलब्‍ध हैं। आइये हम आपको इस मैच के लिए ड्रीम11 टीम के बारे में बताते हैं।

भारत बनाम इंग्‍लैंड ड्रीम11 प्रिडिक्‍शन कप्‍तान (India vs England Dream11 Prediction- Captain) – केएल राहुल

भारत बनाम इंग्‍लैंड ड्रीम11 प्रिडिक्‍शन विकेटकीपर (India vs England Dream11 Prediction- Wicketkeeper)– रिषभ पंत

भारत बनाम इंग्‍लैंड ड्रीम11 प्रिडिक्‍शन बल्‍लेबाज (India vs England Dream11 Prediction- Batsman)– विराट कोहली, जो रूट, रोहित शर्मा,

भारत बनाम इंग्‍लैंड ड्रीम11 प्रिडिक्‍शन ऑलराउंडर (India vs England Dream11 Prediction- Allrounder)– रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन

भारत बनाम इंग्‍लैंड ड्रीम11 प्रिडिक्‍शन गेंदबाज (India vs England Dream11 Prediction- Bowler)– मोहम्‍मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्‍मद सिराज, जेम्‍स एंडरसन