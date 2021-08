India vs England, 3rd Test: पाकिस्‍तान की टीम के पूर्व कप्‍तान और चयनकर्ता रह चुके इंजमाम उल हक (Inzamam uh Haq) का मानना है कि लीड्स टेस्‍ट के पहले दिन विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे क्रिकेटर्स ने जिम्‍मेदारी नहीं दिखाई. जिसका परिणाम पूरी भारतीय टीम को भुगतना पड़ा. भारत पहली पारी में 78 रनों पर ऑलआउट हो गया. जवाब में पहले दिन इंग्लिश टीम के सलामी बल्‍लेबाजों ने 120 रन बना दिए.Also Read - India vs England, 3rd Test: विराट ऐसी गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्‍हें छोड़ देनी चाहिए, नासिर हुसैन ने उठाए सवाल

इंजमाम उल हक (Inzamam uh Haq) ने कहा, "भारतीय बल्‍लेबाजों ने इंग्‍लैंड के गेंदबाजों पर किसी प्रकार से दबाव नहीं बनाया. एक खिलाड़ी के तौर पर मैं कहूंगा कि पिच का स्‍वभाव जैसा भी हो. 25-30 गेंद खेलने के बाद आपका हाथ, आपकी आंखे आपस में पिच के साथ तालमेल बनाने लगती हैं. इसके बाद आप थोड़े चांस ले सकते हैं. रोहित शर्मा ने 105 गेंदों का सामना किया. आप नहीं कह सकते कि आप 105 गेंद खेलने के बाद भी सेट नहीं हो पाए थे. आपको अपनी जिम्‍मेदारी उठानी होगी. आपको अपने स्‍टोक्‍स खेलने होंगे."

इंजमाम उल हक (Inzamam uh Haq) ने कहा, "विराट कोहली ने भी 31 गेंदों का सामना किया लेकिन इसके बाद उन्‍होंने क्‍या किया. उन्‍होंने सात रन बनाए और पूरी तरह से फंसे हुए दिखे. इंग्‍लैंड को कुछ दिनों पहले ही आपने हराया है. ड्राय पिच पर चौथे दिन आपने उनको फ्लैट कर दिया. आपने उनकी बल्‍लेबाजी को तहसनहस कर दिया. अगर आपने टॉस जीता तो आपको उन्‍हें बल्‍लेबाजी करानी चाहिए थी. "

“भारत शुरुआती दो घंटे तक पिच पर नमी का फायदा उठा सकता था. मैं ये नहीं कहूंगा कि इंग्‍लैंड भी 78 रनों पर ऑलआउट हो जाता लेकिन हां इंग्‍लैंड बड़ा स्‍कोर नहीं बना पता.”