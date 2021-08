Ravichandran Ashwin eager to comeback, Practicing Batting in Nets: भारत और इंग्‍लैंड के बीच जारी तीसरे टेस्‍ट मैच में रविचंद्रन अश्विन को मौका नहीं दिया गया. पिच फ्लैट है, जिसपर घास भी नहीं है. ऐसे में यहां तीसरे दिन से स्पिनर्स को काफी मदद मिलने वाली है. इसके बावजूद आईसीसी टेस्‍ट रेंकिंग में नंबर-2 गेंदबाज अश्विन टीम में जगह बनाने के लिए आग में जल रहा है. इसी आग को ठंडा करने के लिए अश्विन गुरुवार को जमकर बल्‍लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए.Also Read - Highlights, India vs England, 3rd Test, Day 2: जो रूट के शतक से इंग्‍लैंड 423/8, स्‍टंप तक 345 रन की बढ़त

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने गुरुवार रात को ट्वीटर पर दो पिक्‍चर शेयर की. इन पिक्‍चर में वो नेट्स में बल्‍लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. अश्विन ने पिक्‍चर के साथ कैप्‍शन में लिखा, "प्रज्‍वलित करने की दच्‍छा हर दिन अलग है जो जलती नहीं है"

The desire to ignite something different every day never burns out. 🤜 🔥🔥🤩 pic.twitter.com/6U9s7LZpP6

