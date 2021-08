भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान सुनील गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) लीड्स टेस्‍ट शुरू होने से पहले इंग्‍लैंड की टीम के कप्‍तान रहे नासिर हुसैन (Nasser Hussain) पर ऑन कैमरा जमकर बरसे. गावस्‍कर ने नसिर हुसैन के उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें कहा गया था कि पहले के जमाने की भारतीय टीम को उकसाने (बुली) पर परेशान किया जा सकता था लेकिन विराट कोहली की टीम दोगुनी क्षमता से उकसाने का जवाब देती है.Also Read - India vs England, 3rd Test: ब्रायन लारा ने चेतेश्‍वर पुजारा को दिया गुरुमंत्र, स्‍ट्राइकरेट सुधारे बिना नहीं चलेगा काम

नासिर हुसैन ने डेली मेल के लिए अपने आर्टिकल में विराट कोहली की तारीफ करते हुए यह मुद्दा उठाया था. सुनील गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) ने मैच से पहले सोनी टीवी के लिए लाइव प्रोग्राम के दौरान नासिर हुसैन (Nasser Hussain) से पूछा, “आपने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम पहले की जनरेशन की तर्ज पर मैदान पर छींटाकशी से परेशान नहीं होती है. क्‍या आप इसपर रौशनी डालना चाहेंगे कि आप किस जनरेशन की बात कर रहे हैं ? आपकी नजर में बुली का मतलब क्‍या है ?” Also Read - Live Score and Updates India vs England 3rd Test Day 1 : भारत 78 रनों पर ऑलाउट,

नासिर हुसैन (Nasser Hussain) ने इसपर जवाब दिया, “मुझे लगता है कि पहले की भारतीय टीम मैदान पर उग्रता के जवाब में नो, नो नो करती थी. विराट कोहली की टीम ऐसी परिस्थिति में दोगुनी मजबूत हो जाती है. मैंने सौरव गांगुली की टीम में थोड़ी बहुत उग्रता देखी थी. उन्‍होंने इसकी शुरुआत की थी और विराट कोहली इसे आगे बढ़ा रहे हैं. यहां तक कि जब विराट नहीं थे तब अजिंक्‍य रहाणे ने भी ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वो सख्‍त रुख अपनाया. मुझे नहीं लगता कि आप इस भारतीय टीम को उकसाना चाहोगे.” Also Read - VIDEO- India vs England: James Anderson ने फिर बनाया Virat Kohli को अपना शिकार, सर्वाधिक 7 बार किया आउट

इसपर गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) ने जवाब दिया, “आप कहते हैं कि पहले की जनरेशन मैदान पर उकसाने पर तंग हो जाती थी . मैं बेहद दुखी हो जाउंगा अगर कहा जाएगा कि मेरी जनरेशन में खिलाड़ी उकसाने पर तंग हो जाते थे. अगर आप रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो 1971 में हम जीतें. ये मेरा इंग्‍लैंड का पहला दौरा था. 1974ए 1979 और 1982 में हमें हार झेलनी पड़ी. इसके बाद 1986 में हम 2-0 से जीते. मुझे नहीं लगता कि मेरी नजरेशन के खिलाड़ी उकसाने से परेशान हुए.”

“मुझे नहीं लगता कि उग्रता हमेशा विरोधी टीम के खिलाफ आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए. आप अपना जुनून दिखा सकते हो. आप टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हर विकेट के गिरने के बाद बिना चिल्‍लाई थी दिखा सकते हो.”