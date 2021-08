India vs England, 3rd Test: इंग्‍लैंड के खिलाफ जारी लीड्स टेस्‍ट के दौरान टीम इंडिया महज 78 रनों पर ऑलआउट हो गई. कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) स्‍वयं भी सात रनों का ही योगादन दे पाए. भारत की टीम के पूर्व बल्‍लेबाज मनिंदर सिंह (Maninder Singh) ने लगातार फ्लॉप हे रहे विराट कोहली के खराब प्रदर्शन पर उनकी जमकर क्‍लास लगाई. उन्‍होंने कहा कि भारतीय कप्‍तान को अपने अहम को एक तरफ जेब में रखते हुए प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए.Also Read - England vs India, 3rd Test: Sunil Gavaskar ने Virat Kohli को दी डाली Sachin Tendulkar से मदद की सलाह, जानिए क्या है वजह?

मनिंदर सिंह (Maninder Singh) ने ईएसपीएन क्रिकइन्‍फो से कहा, "इस टेस्‍ट मैच से पहले विराट कोहली ने कहा था कि इस इंग्लिश कंडीशन में हमें अपने अहम को जेब में रखना होगा. मुझे लगता है कि यह सही चीज है. अगर विराट हावी होने की कोशिश कर रहे हैं जैसा वो अक्‍सर करते हैं, यह उस तरह की पिचें नहीं हैं जहां वो ऐसे बल्‍लेबाजी कर सकते हैं."

मनिंदर सिंह ने कहा, "उन्‍हें मैदान पर कुछ समय बिताना होगा जैसा कि उन्‍होंने अपने पिछले दौरे पर किया था. पिछली बार उन्‍होंने इंग्‍लैंड में लगभग 600 रन बनाए थे. एक बार जब आप जान जाएं कि पेस कैसी है और बॉल किस प्रकार सीम हो रही है उसके बाद आप अपने मन मुताबिक शॉट खेल सकते हैं."

“यह भारत की तरह फ्लैट पिच नहीं हैं, जहां आप अपना पैर बाहर निकालकर ड्राइव खेलना शुरू कर सकते हैं. विराट कोहली ने जैसा कहा उसे के मुताबिक उन्‍हें प्रैक्टिस करनी होगी और अपने अहम को एकतरफ रखना होगा.”