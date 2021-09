India vs England, 4th Test, Day 2 Live Score Updates: द ओवल टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम 191 रन पर सिमट गई. हालांकि दिन के आखिरी सत्र में उसने पहले शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) के बल्ले से कुछ उपयोगी रन अपने खाते में किए. इसके बाद जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और उमेश यादव (Umesh Yadav) की घातक गेंदबाजी के दम पर पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. भारत के हाथ सबसे बड़ा विकेट कप्तान (Joe Root) जो रूट (21) के रूप में मिला. उमेश यादव ने उन्हें अपनी एक खूबसूरत इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया.Also Read - Ravindra Jadeja के खिलाफ मांजरेकर ने फिर उगला जहर, 'नंबर-5 पर जरूरत से ज्‍यादा आंका जा रहा है'

आज (David Malan) डेविड मलान (26*) और नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे क्रेग ओवरटन (1*) बल्लेबाजी को आगे बढ़ाने उतरेंगे. भारतीय टीम को आज एक बार फिर उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर से उम्मीदें होंगी वह इंग्लिश पारी को जल्द से जल्द समेटकर भारतीय टीम को मैच में वापसी का मौका दे. Also Read - Feels like making a comeback after a long time but it's worth waiting: Chris Woakes

दोनों टीमों का प्लेइंग XI

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज. Also Read - India vs England 4th Test: विराट ने पकड़ ली है गलती, नासिर हुसैन बोले- वो तेजी से सुधार कर रहे हैं

इंग्लैंड: रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, डेविड मलान, जो रूट (कप्तान), ओली पोप, जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मोईन अली, क्रिस वोक्स, क्रेग ओवरटन, ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन.