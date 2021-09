Jasprit Bumrah Completes 100 Wickets in Test: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने केनिंग्‍टन ओवल टेस्‍ट में 100 विकेट अपने पूरे कर लिए हैं. ओली पॉप और जॉनी बेयरस्‍टो मैच के पांचवें दिन जसप्रीत बुमराह का शिकार बने. बुमराह विकटों का शतक लगाने वाले एलीट ग्रुप का हिस्‍सा बन गए हैं.Also Read - Virat Kohli ने क्रिस वोक्‍स को गैप दिखाकर रन बनाने के लिए उकसाने का किया प्रयास, VIDEO

बुमराह (Jasprit Bumrah) ने पांचवें दिन ओली पॉप को अपना 100वां शिकार बनाया. दो रन बनाकर खेल रहे इंग्लिश बल्‍लेबाज बुमराह की यॉर्कर को पढ़ नहीं पाए और बोल्‍ड हो गए. इसके बाद अगले ओवर में बुमराह ने नए बल्‍लेबाज जोनी बेयरस्‍टो को भी चलता किया. ठीक पहले वाले अंदाज में ही भारतीय गेंदबाज ने बेयरस्‍टा को बोल्‍ड किया.

लंच के बाद का बुमराह का स्‍पेल बेहद शानदार रहा. उन्‍होंने छह ओवर डाले जिसमें तीन मेडन थे. इस दौरान उन्‍होंने छह रन देकर दो विकेट अपने नाम किए. शेन वॉर्न ने जसप्रीत बुमराह के खेल की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा, "जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को सलाम. उनका 6-3-6-2 वाला स्‍पेल बेहद शानदार था. इस गर्मियों का सबसे अच्‍छा स्‍पेल ये ही है. इस फ्लैट विकेट पर उनका क्‍लास किसी भी अन्‍य तेज गेंदबाज के मुकाबले अविश्‍वसनीय रहा."

Take a bow @Jaspritbumrah93 ! That spell of 6.3.6.2 was outstanding and the spell of the summer so far. A class above any other fast bowler in this test match on a flat wicket ! Outstanding @SkyCricket 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

— Shane Warne (@ShaneWarne) September 6, 2021