India vs England, 4th Test: भारत ने लंदन के ओवल (Kennington Oval, London) मैदान पर इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में 157 रन से मात दी. टीम इंडिया ने ओवल में अब तक कुल 14 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसकी यह दूसरी टेस्ट जीत रही. भारत ने यहां साल 1936 में पहला टेस्ट खेला था, जिसके बाद अगस्त 1971 में टीम इंडिया ने पहली जीत दर्ज की. इसके बाद 50 साल बाद भारत को इस मैदान पर जीत हासिल हुई है.Also Read - 4th Test: भारत ने 50 साल बाद ओवल की धरती पर इंग्‍लैंड को पछाड़ा, रोहित शर्मा बने MoM

इस जीत के साथ भारत ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से लीड हासिल कर ली है. दोनों टीमों के बीच शृंखला का अंतिम और पांचवा टेस्ट 10 सितंबर से मैनचेस्टर में खेला जाएगा. भारत अगर उस मुकाबले को ड्रॉ भी करवा लेता है, तो सीरीज उसके नाम होगी, जबकि इंग्लैंड अगर अंतिम मुकाबले को अपने नाम करता है, तो शृंखला 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी. Also Read - Jasprit Bumrah ने टेस्‍ट में पूरे किए 100 विकेट, वीरेंद्र सहवाग ने Video शेयर कर किया मजेदार कमेंट

India conquer The Oval – their first Test win at the venue since 1971 💪#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/zRhnFiKhzZ pic.twitter.com/aH7r53QMst

— ICC (@ICC) September 6, 2021