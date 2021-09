Virat Kohli Celebration: भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली ओवल टेस्‍ट के पांचवें दिन अलग ही रंग में नजर आए. कोहली ने हसीब हमीद का विकेट मिलने के बाद बीन बजाने के स्‍टाइल में मैदान में सेलिब्रेशन किया. भारतीय टीम इस वक्‍त मैच में काफी मजबूत स्थिति में हैं और जीत से महज चार विकेट दूर है.Also Read - Surrey Club ने की ऐसी हरकत जिससे विराट का पारा हो जाएगा हाई, R Ashwin की तस्‍वीर शेयर कर लिखा…

पांचवें दिन लंच तक इंग्‍लैंड ने 131 रन पर केवल दो ही विकेट गंवाए थे. यहां तक मैच में दोनों ही टीमें बराबरी पर नजर आ रही थी लेकिन दूसरे सेशन के दौरान जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ने खेल का रुख पलट दिया.

पहले 63 रन पर खेल रहे हसीब हमीद को जडेजा ने बोल्‍ड किया. फिर जसप्रीत बुमराह ने नए बल्‍लेबाज ओली पोप को बोल्‍ड कर दिया. जल्‍द ही बुमराह ने जोनी बेयरस्‍टो को शून्‍य पर बोल्‍ड कर दिया. नए बल्‍लेबाज मोइन अली भी अपना खाता तक नहीं खोल पाए. उन्‍हें रवींद्र जडेजा ने अतिरिक्‍त खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाया.

विराट कोहली (Virat Kohli) हसीब हमीद का विकेट मिलने के बाद मैदान पर अलग ही अंदाज में नजर आए. उन्‍होंने हाथ से बीन बजाई और मस्‍ती करते वक्‍त बीन बजाने की मुद्रा में आ गए. इस घटना की पिक्‍चर इस वक्‍त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.