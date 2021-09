India vs England, 4th Test: भारत ने इंग्लैंड को ओवल मैदान पर 50 साल बाद टेस्ट मुकाबले में शिकस्त दी है. टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में 157 रन से जीत हासिल की. इसी के साथ मेहमान टीम ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से लीड बना ली है. भारत की इस जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) गदगद हैं. पीएम ने टीम इंडिया की जीत पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अलग ही अंदाज में बधाई दी है.Also Read - India vs England, 4th Test: भारत की ऐतिहासिक फतह, Oval में 5 दशक बाद जीता टेस्ट

पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आज का दिन टीकाकरण के मोर्चे पर(फिर से) और क्रिकेट पिच पर बेदह शानदार रहा… हमेशा की तरह #TeamIndia की जीत हुई!"

Great day (again) on the vaccination front and on the cricket pitch. As always, #TeamIndia wins! #SabkoVaccineMuftVaccine

— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2021