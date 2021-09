India vs England 4th Test, Day-5: केनिंग्‍टन ओवल टेस्‍ट के पांचवें दिन मैच किसी भी तरफ जा सकता है. मैच में मजबूत स्थिति में नजर आ रही टीम इंडिया (IND vs ENG) को पटखनी देने के लिए ऑस्‍ट्रेलिया के दिग्‍गज स्पिन शेन वॉर्न (Shane Warne) ने जो रूट को सलाह दी है. वार्न ने आखरी दिन के तीनों सेशन का गेम प्‍लान बताया.Also Read - Surrey Club ने की ऐसी हरकत जिससे विराट का पारा हो जाएगा हाई, R Ashwin की तस्‍वीर शेयर कर लिखा…

शेन वॉर्न(Shane Warne) ने ट्वीट किया, “मैच में सभी तीन विकल्‍प खुले हुए हैं. अगर मैं इंग्‍लैंड की टीम में होता तो इस गेम प्‍लान पर चलता. मेरा पहला सेशन रिस्‍क फ्री होता और इसमें 70 रन बनाने का प्रयास करता. इससे कुछ अधिक रन भी बन जाएं तो वो बोनस होंगे.” Also Read - ICC Player Of The Month: Jasprit Bumrah 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नॉमिनेट, लिस्ट में Joe Root भी शामिल

“दूसरे सेशन के दौरान मैं थोड़ी अधिक उग्र तरीके से मैच को आगे बढ़ता और 90 रन बनाने का प्रयास करता. आखिरी सेशन के दौरान जब गेंदबाज थक जाएंगे और हमारे हाथ में विकेट होंगी तो 130 रन बनाने का प्रयास रहता. क्‍या भारत 10 विकेट ले सकती है या फिर ड्रॉ करा पाएगी.” Also Read - रवि शास्‍त्री, भरत अरण, आर श्रीधर की RT-PCR रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव, कहीं टीम में ना फैल जाए कोरोना ?

भारत ने मैच में इंग्‍लैंड को जीत के लिए 368 रनों का लक्ष्‍य दिया जिसमें से 77 रन मेजबान टीम ने बिना विकेट गंवाए चौथे दिन ही बना लिए थे. आखिरी दिन इंग्‍लैंड को जीत के लिए 10 विकेट हाथ में होते हुए 291 रनों का लक्ष्‍य मिला.

इंग्‍लैंड को पहली पारी के आधार पर भारत पर 99 रन की बढ़त मिली थी, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली एंड कंपनी ने दूसरी पारी में जबर्दस्‍त वापसी की. रोहित शर्मा के शतक के दम पर भारत ने दूसरी पारी के दौरान 466 रन बनाए. शार्दुल ठाकुर ने दोनों पारियों में अर्धशतक जड़े.