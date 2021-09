Umesh Yadav Completes 150 Test Wickets: लंदन के केनिंग्‍टन ओवल में जारी टेस्‍ट सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान तेज गेंदबाज उमेश यादव ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया. उन्‍होंने शुक्रवार को 150 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं. वो ऐसा करने वाले छठे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं.Also Read - Ravindra Jadeja के खिलाफ मांजरेकर ने फिर उगला जहर, 'नंबर-5 पर जरूरत से ज्‍यादा आंका जा रहा है'

मैच के दूसरे दिन उमेश यादव ने इंग्‍लैंड के नाइटवॉच मैन क्रैग ओवरटोन को अपना 150वां शिकार बनाया. उमेश यादव को टेस्‍ट क्रिकेट में नियमित तौर पर मौका नहीं मिलता है. मोहम्‍मद शमी, जसप्रीत बुमराह और इशांत शर्मा की मौजूदगी के चलते वो अक्‍सर प्‍लेइंग इलेवन में जगह बनाने से चूक जाते हैं. लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद उमेश यादव ने आज अपने 150 टेस्‍ट विकेट पूरे किए. Also Read - Feels like making a comeback after a long time but it's worth waiting: Chris Woakes

Also Read - India vs England 4th Test: विराट ने पकड़ ली है गलती, नासिर हुसैन बोले- वो तेजी से सुधार कर रहे हैं

ओवरटन को आउट करने के तुरंत बाद उन्‍होंने डेविड मलान को चलता किया. इससे पहले गुरुवार को उमेश यादव ने जो रूट का अहम विकेट भी अपने नाम किया था.

उमेश के अलावा कपिल देव (434), इशांत शर्मा (311), जहीर खान (311), जवागल श्रीनाथ (236) और मोहम्मद शमी (195) अन्य पांच भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा विकेट लिए हैं.

उमेश ने 2011 में डेब्यू किया था लेकिन उन्होंने अबतक सिर्फ 49 टेस्ट मैच ही खेले हैं. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में टेस्ट मैच खेला था.

उमेश ने 49 में से 28 टेस्ट मैच भारत में खेले हैं क्योंकि भारतीय टीम मैनजमेंट उन्हें बाहर के दौरों के लिए जल्दी से टीम में नहीं लेता है. उन्होंने 96 विकेट भारत में लिए हैं.