Virat Kohli provoked Chris Woakes for Hitting Shots in Gap: कप्‍तान विराट कोहली केनिंग्‍टन ओवल टेस्‍ट के पांचवें दिन भारत की मजबूत स्थिति से काफी उत्‍साहित हैं. यही वजह है कि वो मैदान पर विरोधी टीम के खिलाड़ी क्रिस वोक्‍स को उकसाने से भी बाज नहीं आए. विराट इंग्लिश ऑलराउंडर के गैप में रन बनाने के लिए कहने लगे.Also Read - India vs England, 4th Test: Virat Kohli ओवल में बीन बजाते आए नजर, सेलिब्रेशन हो गया वायरल

ये वाक्‍या इंग्‍लैंड की बल्‍लेबाजी के दौरान 73वें ओवर का है. मैदान पर जो रूट के साथ वोक्‍स खड़े थे. ओली पॉप और मोइन अली के शून्‍य पर आउट होने के बाद वोक्‍स (Chris Woakes) बल्‍लेबाजी के लिए अभी आए ही थे और दो रन बनाकर खेल रहे थे. तभी पहली स्पिल में खड़े विराट कोहली आगे आए और वोक्‍स से उकसाने लगे. Also Read - Surrey Club ने की ऐसी हरकत जिससे विराट का पारा हो जाएगा हाई, R Ashwin की तस्‍वीर शेयर कर लिखा…

विराट (Virat Kohli) ने क्रिस वोक्‍स (Chris Woakes) को ऑन साइड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहां काफी गैप छोड़ गया है. तुम शॉट खेल सकते हो. विराट की आवाज स्‍टंप माइक में कैद हो गई, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. Also Read - 4th Test: शेन वॉर्न ने भारत के खिलाफ 5वें दिन के लिए बनाया गेम प्‍लान, बोले- कुछ भी हो सकता है

Virat asking wokes to paly some shots he’s helping him by showing some gaps 😛😭😭#ViratKohli #INDvENG pic.twitter.com/QOX8w11XoD — Arav 😮‍💨 (@nostalgic_soull) September 6, 2021

इंग्‍लैंड ने मैच के 5वें दिन लंच तक इंग्‍लैंड ने 131 रन पर केवल दो ही विकेट गंवाए थे. यहां तक मैच में दोनों ही टीमें बराबरी पर नजर आ रही थी लेकिन दूसरे सेशन के दौरान जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ने खेल का रुख पलट दिया.

पहले 63 रन पर खेल रहे हसीब हमीद को जडेजा ने बोल्‍ड किया. फिर जसप्रीत बुमराह ने नए बल्‍लेबाज ओली पोप को बोल्‍ड कर दिया. जल्‍द ही बुमराह ने जोनी बेयरस्‍टो को शून्‍य पर बोल्‍ड कर दिया. नए बल्‍लेबाज मोइन अली भी अपना खाता तक नहीं खोल पाए. उन्‍हें रवींद्र जडेजा ने अतिरिक्‍त खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाया.