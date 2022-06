Jasprit Bumrah Appointed as Captain of Team India in Edgbaston Test: कोविड-19 की बीमारी से जूझ रहे भारतीय टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा की वापसी को लेकर तमाम तरह की अटकलों के बीच गुरुवार शाम को बीसीसीआई ने एजबेस्‍टन टेस्‍ट के लिए भारत के नए कप्‍तान की घोषणा कर दी. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 35 साल बाद किसी तेज गेंदबाज को टेस्‍ट टीम की कमान सौंपी गई है. इस मैच में रिषभ पंत को उनका उपकप्‍तान नियुक्‍त किया गया है. एक से पांच जुलाई के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 2-1 से आगे है. ऐसे में भारत की कोशिश रहेगी कि वो आखिरी मैच को जीतकर बड़े अंतर से सीरीज को अपने नाम करे.Also Read - विराट vs एंडरसन: एजबेस्‍टन में आखिरी बार होगी दिग्‍गजों की भिड़ंत! जानें कैसा रहा है इतिहास

आखिरी बार कपिल देव के रूप में एक तेज गेंदबाज ने भारतीय टीम का नेतृत्‍व किया था. वो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया में खेलते थे. साल 1987 में उन्‍होंने आखिरी बार भारतीय टीम की कप्‍तानी की थी. साल 1932 से भारत टेस्‍ट क्रिकेट खेल रहा है. 90 साल के भारत के टेस्‍ट इतिहास में बुमराह 36वें ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के सबसे लंबे प्रारूप में देश का नेतृत्‍व करने जा रहे हैं.

NEWS 🚨 – @Jaspritbumrah93 to lead #TeamIndia in the fifth Test Match against England.@RishabhPant17 will be the vice-captain for the match.#ENGvIND pic.twitter.com/ueWXfOMz1L

— BCCI (@BCCI) June 30, 2022