England vs India, 5th Test Live Cricket Streaming: भारत-इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford, Manchester) में टेस्ट सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच 10 सितंबर से शुरू होगा. टीम इंडिया ने शृंखला में 2-1 से लीड बना रखी है. ऐसे में उसे सीरीज जीतने के लिए सिर्फ ड्रॉ की दरकार है, जबकि इंग्लैंड अगर इस मैच को अपने पक्ष में करता है, तो सीरीज ड्रॉ पर समाप्त होगी. चौथे टेस्ट में 157 रन से जीत के बाद मेहमान भारत के हौसले काफी बुलंद हैं. विराट कोहली अगर शृंखला जीत लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया (2018-19) और इंग्लैंड (2021) में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे.

कितने बजे से शुरू होगा England vs India, 5th Test मैच?

दोनों टीमों के बीच पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3.30 बजे से होगी, जबकि टॉस आधे घंटे पहले होगा.

England vs India, 5th Test की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए क्या करें?

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV एप के अलावा Jio TV पर भी उपलब्ध रहेगी.

कहां देख सकेंगे England vs India, 5th Test मैच का सीधा प्रसारण?

भारत-इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports नेटर्वक पर देख सकते हैं.

England vs India, 5th Test मैच में कौन-कौन खिलाड़ी?

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव , केएल राहुल, रिधिमान साहा, अभिमन्यु ईश्वरन, पृथ्वी शॉ, सूर्यकुमार यादव, शारदुल ठाकुर.

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान), रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, मोईन अली, जोनी बेयरस्टो, जोस बटलर, डैन लॉरेंस, ओली रॉबिनसन, सैम कुरेन, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन, जैक लीच, ओली पोप, डेविड मलान, क्रेग मलान.