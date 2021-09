India vs England, 5th Test My Dream11 Prediction of Manchester Test: Dream11 Guru, Predicted-XI, Probable-XIAlso Read - ENG vs IND Dream11 Team Prediction 4th Test: इन्‍हें चुने कप्‍तान व उपकप्‍तान, जरूर होगा फायदा

भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांचवें टेस्‍ट मैच की शुरुआत शुक्रवार 10 सितंबर से होने जा रही है. यह मैच सीरीज के लिए आखिरी और निर्णायक साबित होने वाला है क्‍योंकि अगर भारत मैनचेस्‍टर में होने वाले इस मुकाबले में जीत दर्ज कर लेता है तो वो सीरीज पर 3-1 से कब्‍जा करेगा. हारने की स्थिति में सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्‍म हो जाएगी. अगर यह मैच ड्रॉ हुआ तो भी भारत को ही फायदा होगा. ऐसी स्थिति में भारत मौजूदा स्थिति यानी 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लेगी.

विराट कोहली एंड कंपनी इस मैच में कई बदलाव कर सकती है. माना जा रहा है कि उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे के स्‍थान पर हनुमा विहारी या सूर्यकुमार यादव को मौका दिया जा सकता है. आइये हम आपको आगामी मैच के लिए ड्रीम11 टीम के बारे में बताते हैं. इस टीम को चुनने से आपको काफी फायदा हो सकता है.

मॉय ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: विराट कोहली

उपकप्‍तान: जो रूट

बल्‍लेबाज: रोहित शर्मा, हसीब हमीद, चेतेश्‍वर पुजारा, रिषभ पंत।

ऑलराउंडर: शार्दुल ठाकुर, रवींद्र जडेजा

गेंदबाज: मोहम्‍मद शमी, जसप्रीत बुमराह, जेम्‍स एंडरसन

भारत के संभावित 11 (IND vs ENG Dream11 Predicted-XI)

केएल राहुल, रोहित शर्मा, चेतेश्‍वर पुजारा, विराट कोहली, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्‍मद शमी, मोहम्‍मद सिराज.

इंग्‍लैंड के संभावित 11 (IND vs ENG Dream11 Probable-XI)

रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, डेविड मालन, जो रूट (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली, क्रिस वोक्स, क्रेग ओवरटन, ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन.

