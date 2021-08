लॉर्ड्स टेस्‍ट के दौरान मैदान पर कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) का उग्र व्‍यवहार व जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) के साथ उनकी नोकझोक सभी ने देखी होगी. विराट ही नहीं मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Siraj) भी गेंदबाजी के दौरान बेहद आक्रमक नजर आए थे. खबरों की मानें तो मैदान पर ही नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी भारत और इंग्‍लैंड के क्रिकेटर्स के बीच लॉर्ड्स टेस्‍ट के दौरान तीखी तकरार हुई थी.Also Read - भारतीय टीम ने लॉर्ड्स टेस्‍ट में भावनाओं को अपने पक्ष में बखूबी इस्‍तेमाल किया: जेम्‍स एंडरसन

लॉर्ड्स टेस्‍ट में भारत ने इंग्‍लैंड पर मैच के अखिरी दिन आखिरी सेशन खत्‍म होने से कुछ पहले जीत दर्ज की थी. मैच के हीरो शतकवीर केएल राहुल के अलावा आखिरी दिन अर्धशतक लगाने वाले मोहम्‍मद शमी रहे. इसके अलावा मोहम्‍मद सिराज ने भी दोनों पारियों में मिलाकर आठ विकेट निकाले. Also Read - England vs India, 3rd Test: Virat Kohli ने टेस्ट करियर में चौथी बार किया ऐसा, England का खेमा भी 'दंग'

बताया जा रहा है कि लॉर्ड्स टेस्‍ट के तीसरे दिन दोनों टीमों के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में आपस में भिड़ गए थे. ‘डेली टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘खिलाड़ियों की मैदान से बाहर निकलते समय बहस करते हुए तस्वीरें सामने आयी थी लेकिन यह विवाद लांग रूम तक खिंचा जो कि भारतीय अधिकारियों, सहयोगी स्टाफ और खिलाड़ियों से भरा था जिन्होंने अंदर पहुंचने पर अपने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया था.’’ Also Read - India vs England 3rd Test Day 1 Live Score and Updates: भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला

इसमें कहा गया है, ‘‘माना जा रहा है कि नाबाद 180 रन की पारी खेलने वाले जो रूट और विराट कोहली के बीच ड्रेसिंग रूम में जाते समय बहस हुई थी. ’’

लार्ड्स का लांग रूम अमूमन एमसीसी (मेरिलबोन क्रिकेट क्लब) के सदस्यों से भरा रहता है तथा दोनों टीमें अलग अलग सीढ़ियों से अपने ड्रेसिंग रूम तक जाती हैं. लेकिन पिछले सप्ताह कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण खिलाड़ियों के डाइनिंग रूम की तरह लांग रूम भी सदस्यों के लिये बंद कर दिया गया था.

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘इससे दोनों टीमों को दिन के आखिर में एक दूसरे से मिलने के अधिक अवसर मिले जिससे मैदान की छींटाकशी आगे तक भी जारी रहने की संभावना बढ़ी. ’’

खेल के तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के 11वें नंबर के बल्लेबाज और प्रमुख तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के लिये लगातार बाउंसर किये थे.

भारतीय कप्तान कोहली ने मंगलवार को कहा था कि उनके खिलाड़ियों को इंग्लैंड ने उकसाया लेकिन उन्होंने इस दौरान उपयोग किये गये शब्दों का जिक्र नहीं किया.