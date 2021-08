India vs England 3rd Test at Leeds: लीड्स टेस्ट में भारत को दमदार ढंग से वापसी की राह पर लाने वाले टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने एक बार फिर अपने खेल को साबित कर दिया है. पुजारा इंग्लैंड दौरे पर 91 रन की यह नाबाद पारी खेलने से पहले खराब फॉर्म में थे और लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे थे. अब मैच के चौथे दिन यानी शनिवार को उनसे पहले शतक जड़ने और फिर इस बड़े स्कोर में तब्दील करने की उम्मीद है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद स्टार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा कि इस बल्लेबाज ने अपनी काबिलियत और इरादा दोनों दिखा दिया.Also Read - India vs England: Cheteshwar Pujara की तारीफ में बोले Ashish Nehra- इसी मानसिकता से खेले तो दिखेंगे अलग

भारत ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट की दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं. स्टंप्स के समय (Cheteshwar Pujara) चेतेश्वर पुजारा (91*) और कप्तान (Virat Kohli) विराट कोहली (45*) सुरक्षित क्रीज पर लौटे. भारतीय टीम अभी इंग्लैंड से 139 रन पीछे है. टीम इंडिया को आज एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों से टीम को मजबूत स्थिति में लाने की आस है. Also Read - VIDEO देखें- India vs England: हेडिंग्ले के आसमान में प्लेन के साथ उड़ता दिखा बैनर, 'ECB हटाओ, टेस्ट क्रिकेट बचाओ'

(Rohit Sharma Praise Cheteshwar Pujara) रोहित ने कहा, ‘आप ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, जिसने 80 (सही में 89) टेस्ट खेले हैं. मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैचों से पहले उन्हें कुछ बताने की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन टीम का काम अभी खत्म नहीं हुआ है. आगे दो दिन अहम हैं और उम्मीद है कि वह इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहेंगे.’ Also Read - England vs India, 3rd Test, Day 3 Highlights: Cheteshwar Pujara शतक के करीब, इंग्लैंड के पास 139 रन की लीड शेष

रोहित ने कहा कि पुजारा की आलोचना बाहरी बात है क्योंकि टीम उनकी काबिलियत बखूबी जानती है. उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो इस बारे में कोई बात नहीं होती. ये सब बाहरी बातें हैं. हमें उनके अनुभव और खूबियों के बारे में पता है. हालिया पारियों की बात करें तो उन्होंने रन नहीं बनाए लेकिन लॉडर्स पर उन्होंने और अजिंक्य ने अहम साझेदारी की.’

उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया में उनके प्रदर्शन को भी नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने टेस्ट सीरीज में जीत में अहम भूमिका निभाई.’ रोहित ने कहा, ‘कई बार हमारी याददाश्त छोटी होती है. हमें यह सोचना चाहिए कि इतने साल से इस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया. उनके समग्र प्रदर्शन पर गौर करना चाहिए.’