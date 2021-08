India vs England 1st Test at Nottingham: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में सेट होने के बाद आउट हो गए. रोहित ने अपनी साथी ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) के साथ मिलकर भारतीय पारी के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था. दोनों बल्लेबाजों ने पूरे धैर्य का परिचय देते हुए 37 ओवर में 97 रन जोड़ लिए थे. यहां ऑली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) ने अपने बाउंसर पर रोहित शर्मा को फाइन लेग क्षेत्र में कैच करा लिया.Also Read - India vs England 1st Test LIVE Score and Updates: शतक से चूके KL Rahul, 84 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार, IND: 205/6

इसके बाद भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई. जेम्स एंडरसन ने लगातार दो गेंदों पर चेतेश्वर पुजारा (4) और विराट कोहली (0) को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर दिया फिर अजिंक्य रहाणे (5) रन आउट हो गए, जिससे टीम इंडिया 15 रन के भीतर 4 विकेट गंवा बैठी और मुश्किल में घिर गई. ब्रिटिश मीडिया ने रोहित के इस शॉट को 'क्रिमिनल ओफेंस' यानी 'अपराधिक कृत्य' (Rohit Sharma Hook Shot is Like Criminal Act) करार दिया है. ब्रिटेन के पुराने अखबार में से एक द टाइम्स ने शुक्रवार को अपने सुबह के संस्करण में एक हेडलाइन लिखी, जिसमें लिखा गया कि रोहित शर्मा का आपराधिक कृत्य भारत के पतन की कहानी बयां कर रहा है.

इस हेडलाइन का उल्लेख उस वाक्य के समय का है, जब टेस्ट मैच के दूसरे दिन यानी गुरुवार को रोहित ने आउट होकर टीम को मुश्किल में लाने का काम किया. अखबार ने रोहित और राहुल द्वारा की गई पारी की शुरुआत की तारीफ भी की है.

यह वास्तव में एक ऐसा मामला था, जब रोहित ने राहुल के साथ मैच में भारतीय पारी को मजबूत करने के लिए सुबह के अधिकांश भाग में धैर्य और दृढ़ता के साथ बल्लेबाजी की.

इंग्लिश अखबारों में इस बात पर भी जोर रहा कि इंग्लैंड का यह स्विंग और तेज गेंदबाज चेतेश्वर पुजारा और कोहली के विकेट लेने के बाद 619 टेस्ट विकेट लेकर अनिल कुंबले (Anil Kumble) के साथ नए स्तर पर पहुंच गए. मैच के तीसरे इस तेज गेंदबाज ने केएल राहुल को आउट कर अब तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. प्रसिद्ध टेबलोएड द सन की रिपोर्ट के अनुसार, एंडरसन ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी डेनिएला ने उनसे क्रिकेट से संन्यास लेने को लेकर चर्चा की थी.

(इनपुट: आईएएनएस)