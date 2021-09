ओवल टेस्ट में भारत और इंग्लैंड (India vs England The Oval Test) की टीमों के बीच सब कुछ सही नहीं हो रहा है. अंपायर भी शायद इंग्लैंड के बल्लेबाजी की गुस्ताखियों को अनदेखा कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला टेस्ट मैच के पहले दिन तब सामने आया, जब इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज हसीब हमीद (Haseeb Hameed) स्ट्राइक पर थे.Also Read - India vs England: 4 विकेट लेने वाले Chris Woakes बोले- हम बनाएंगे भारत पर दबाव

अपनी पारी की शुरुआत में ही हसीब हमीद पिच पर गार्ड ले रहे थे. हमीद क्रीज से काफी आगे खड़े होकर गार्ड ले रहे थे और अपने जूते में लगीं स्पाइक्स (कीलों) से पिच को खरोंचते दिखाई दिए. जब भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंग्लिश बल्लेबाज की इस हरकत को देखा तो वह अंपायर की अनदेखी पर भड़क गए. Also Read - India vs England Oval Test- 191 पर ऑलआउट होकर भी 50 रन की लीड ले सकता है भारत: Inzamam Ul Haq

दरअसल विराट को बल्लेबाज के गार्ड से कोई समस्या नहीं थी. लेकिन यह गार्ड वह क्रीज में या क्रीज से कुछ आगे ही बनाता तो ठीक था. लेकिन हसीब हमीद (Haseeb Hameed) क्रीज से काफी आगे खड़े होकर ऐसा कर रहे थे, जो पिच के डेंजर एरिया में जाकर निशान बना रहे थे. पिच का डेंजर एरिया उसे कहा जाता है, जहां गेंदबाज गेंदों को लैंड कराते हैं और वहां से उछलती हुई गेंदों को बल्लेबाज को खेलना होता है. Also Read - India vs England: फिर नहीं खेले Ravichandran Ashwin, भारतीय टीम पर भड़के Shane Warne, बोले- आता नहीं टीम सिलेक्शन

