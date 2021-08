India vs England 1st Test Nottingham: नॉटिंघम टेस्ट में भारत ने (KL Rahul) केएल राहुल (84) की शानदार फिफ्टी की बदौलत भारत अपनी पहली पारी 278 रन पर खत्म की. 23 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी (KL Rahul Comeback in Test Cricket ) कर रहे राहुल के पास यहां शतक जमाने का मौका था. लेकिन वह शतक से 16 रन पहले आउट होकर पवेलियन लौट गए. राहुल ने इससे पहले अपना आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्सटन में अगस्त 2019 में खेला था.Also Read - India vs England 1st Test LIVE Score and Updates: भारत 278 पर ऑलआउट, इंग्लैंड पर 95 रन की बढ़त

लेकिन आउट होने से पहले वह भारत की इस पारी के मुख्य सूत्रधार रहे, जिन्होंने 214 गेंदों का सामना कर 12 चौकों की मदद से यह खूबसूरत पारी खेली. लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में लौटे राहुल के लिए यह शानदार वापसी रही है और शतक की जहां तक बात है अभी उनके पास इस मैच की दूसरी पारी और सीरीज में बाकी 4 टेस्ट में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा.

राहुल (KL Rahul) ने यहां अपने ओपनिंग पार्टनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ मिलकर धैर्य के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाया. दोनों बल्लेबाजों ने 97 रन की ओपनिंग साझेदारी निभाई. रोहित के बाद दूसरे छोर से भारत के (Cheteshwar Pujara) चेतेश्वर पुजारा (4), (Virat Kohli) विराट कोहली (0) और (Ajinkya Rahane) अजिंक्य रहाणे (5) क्रीज पर आते ही लौट गए, जिससे भारतीय टीम पर दबाव बन गया था.

भारत ने तब 15 रन के भीतर अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवा दिए थे. लेकिन राहुल (KL Rahul) ने एक छोर को लंबे समय तक संभाले रखा. केएल राहुल जब आउट हुए, तब भारत इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर से आगे निकल चुका था और इंग्लैंड पर लीड बना रहा था.

हालांकि राहुल को यहां शतक बनाने का मौका जरूर मिला था क्योंकि इस मैच में उन्हें एंडरसन की गेंद पर दो जीवनदान (52 और 78 रन) भी मिले थे. लेकिन वह चूक गए. हालांकि उनकी बल्लेबाजी शानदार रही, जिसमें उन्होंने परिस्थितियों के साथ बेहतरीन तालमेल और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया.

राहुल के अलावा ऑलराउंडर (Ravindra Jadeja) रवींद्र जडेजा (56) ने उपयोगी पारी खेली. उन्हें अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने विकेटकीपर जोस बटलर के ग्लब्स में कैच कराकर आउट किया. जब जडेजा आउट हुए, तब भारत के पास सिर्फ 49 रन की ही बढ़त थी लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अंतिम विकेट के लिए 33 रन जोड़कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली.