India vs England: भारत और इंग्‍लैंड के बीच चार अगस्‍त से शुरू हो रही टेस्‍ट सीरीज को लेकर दोनों ही देशों के फैन्‍स काफी उत्‍साहित हैं. ऐसा लगता है कि फैन्‍स से ज्‍यादा इन मैचों का इंतजार इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) को है. वॉन ने पहले मैच की पिच देखकर अपनी उत्सुकता सोशल मीडिया के माध्‍यम से जाहिर की.Also Read - 'रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रिषभ पंत को निशाना बनाएंगे इंग्लैंड के गेंदबाज'

पहला टेस्‍ट मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला जाना है. इस मैच के लिए हरी घास वाली पिच बनाई गई है. साफ है कि इस पिच पर जेम्‍स एंडरसन और स्‍टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज भारत के खिलाफ बेहद घातक साबित होने वाले हैं. ऐसे में माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने अपने ट्वीट में ट्रेंट ब्रिज की पिच पर पेड़ पौथे और हरी घास लगाकर पिक्‍चर शेयर की. Also Read - KL Rahul को इंग्‍लैंड में ओपनिंग करते देखना चाहते हैं वीवीएस लक्ष्‍मण, कहा- रोहित के साथ मिले मौका

इस पिक्‍चर के साथ माइकल वॉन ने कैप्‍शन में लिखा, “ बुधवार से शुरू होने वाली टेस्‍ट सीरीज का मुझे बेसब्री से इंतजार है. यह एक बेहद शानदार सीरीज होने वाली है.” Also Read - WATCH: कोच नहीं रोहित शर्मा ने कराई टीम इंडिया को फील्डिंग प्रैक्टिस, हंसते-हंसते खिलाड़ियों का हुआ बुरा हाल

Can’t wait for the Test series to start on Weds .. Should be a great series !! #ENGvIND pic.twitter.com/5NErNh85C3

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 2, 2021