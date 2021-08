Moeen Ali Included in England Squad for Second Test Against India: भारत और इंग्‍लैंड के बीच जारी टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए (India vs England, 2nd Test) ऑलराउंडर मोइन अली (Moeen Ali) को इंग्लिश स्‍क्‍वाड में शामिल किया गया है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 12 अगस्‍त से लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाना है. पहला मैच लगातार बारिश के चलते ड्रॉ पर खत्‍म हुआ है.Also Read - IND vs ENG 2nd Test- दूसरे टेस्ट मैच में दो बदलाव के साथ उतरेगा इंग्लैंड, कोच सिल्वरवुड ने दिए साफ संकेत

मोइन अली (Moeen Ali) ने बीती रात द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान बर्मिंघम की तरफ से खेलते हुए 28 गेंदों पर 59 रन की विस्‍फोटक पारी खेली. जिसकी मदद से उनकी टीम ने 93 रनों से एकतरफा जीत मिली. इस मैच में इमरान ताहिर ने हैट्रिक सहित पांच विकेट हॉल भी लिया है.

इंग्‍लैंड की टीम का बल्‍लेबाजी क्रम नॉटिंघम टेस्‍ट में भारत के खिलाफ अनुभवहीन नजर आया. बेन स्‍टोक्‍स की गैर मौजूदगी में टीम के पास जो रूट और जोस बटलर के अलावा कोई बड़ा खिलाड़ी नजर नहीं आता है. हालांकि बटलर भी पहले मैच में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए.

ऐसे में मोइन अली (Moeen Ali) के आने से ना सिर्फ इंग्लिश टीम की बल्‍लेबाजी मजबूत होगी बल्कि रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की तर्ज पर ही टीम को एक धारदार स्पिनर भी मिल जाएगा.

मोइन अली के अलावा इंग्‍लैंड के कोच सिलवरवुड ने आगामी मैच के लिए हसीब हमीद को भी टीम में शामिल करने का हिंट दिया.

मोइन अली (Moeen Ali) इससे पहले भारत दौरे पर इसी साल की शुरुआत में चेन्‍नई टेस्‍ट के दौरान खेलते हुए नजर आए थे. इसके बाद उन्‍हें ईसीबी की रोटेशन पॉलिसी के तहत वापसी स्‍वदेश भेज दिया गया था.