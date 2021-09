India vs England Test Series Injury Update of Indian Players: द ओवल टेस्ट में भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और इशांत शर्मा (Ishant Sharma) हल्की चोटों के कारण खेल नहीं पाए थे. लेकिन मोहम्मद शमी अब मैनचेस्ट में होने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में खेलने के लिए बिल्कुल फिट हैं. शमी अपनी हल्की चोट से उबर गए हैं और उन्होंने बुधवार को टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में भाग भी लिया. भारत ने अपने दोनों प्रमुख तेज गेंदबाजों के बिना खेलकर भी ओवल टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 157 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली है.Also Read - India Tour of England 2022: अगले साल भारत फिर करेगा इंग्‍लैंड का दौरा, ECB ने जारी किया कार्यक्रम

हालांकि खिलाड़ियों की चोट को लेकर भारतीय टीम की चिंताएं अभी कम नहीं हुई हैं. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे स्टार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को ओवल टेस्ट में घुटने में चोट लगी थी.

इसके अलावा इस दौरे पर फॉर्म में लौट चुके भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को भी टखने में चोट लगी थी. दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी इन चोटों के चलते इंग्लैंड की दूसरी पारी में फील्डिंग पर नहीं उतर पाए थे. फिलहाल इन दोनों खिलाड़ियों के खेलने पर स्थिति साफ नहीं है और दोनों खिलाड़ी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं.

हालांकि बताया गया है कि रोहित (Rohit Sharma) की चोट में तेजी से सुधार हो रहा है और उनके खेलने की पूरी संभावना है लेकिन चिकित्सा टीम से हरी झंडी मिलने के बाद ही निर्णय किया जाएगा.

यदि रोहित सही समय पर फिट नहीं हो पाते हैं तो मयंक अग्रवाल, अभिमन्यु ईश्वरन और पृथ्वी शॉ में से किसी एक को मौका दिया जाएगा. पुजारा की अनुपस्थिति में हनुमा विहारी और सूर्यकुमार यादव में किसी को अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘शमी फिट हैं और जब शमी फिट हैं तो वे स्वत: पसंद हो जाते हैं.’ शमी के फिट होने से कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और एकमात्र उपलब्ध कोच विक्रम राठौड़ (Vikram Rathour) को 5वें मैच से पहले विकल्पों पर विचार करने में मदद मिलेगी.

(इनपुट: एजेंसी)