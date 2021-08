Virat Kohli Playing Under Pressure says Inzamam Ul Haq: लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम गंभीर दबाव में घिर चुकी है. भारत की पहली पारी सिर्फ 78 रन पर समेटने के बाद इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट गंवाकर 423 रन बना लिए हैं और अब वह भारत से 345 रन आगे है. लीड्स में भारतीय बल्लेबाजी औंधे मुंह गिर गई और भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी यहां बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं. विराट कोहली ने इस दौरे पर अभी तक 4 पारियों में सिर्फ 69 रन बनाए हैं. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) का मानना है कि वह भारी दबाव में खेल रहे हैं और यही दबाव उनके फ्लॉप होने का कारण बन रहा है.Also Read - India vs England: तीसरे टेस्ट मैच के बाद भारत-इंग्लैंड सीरीज में कॉमेंट्री नहीं करेंगे Dinesh Karthik, यह है वजह

इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) अपने यूट्यूब चैनल ‘द मैच विनर’ पर भारत और इंग्लैंड के बीचे खेले जा रहे इस टेस्ट मैच की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं. लेकिन जब वह बैटिंग पर उतर रहे हैं तो वह खुलकर अपने शॉट नहीं खेल पा रहे हैं. वह दबाव में हैं कि वह कप्तान हैं और अगर उन्होंने गलत शॉट खेल लिया तो टीम हार जाएगी. Also Read - IND vs ENG: अनदेखी से परेशान Ashwin ने उठाया बल्‍ला, प्रैक्टिस की तस्‍वीर साझा कर कही दिल को छूने वाली बात

इंजमाम (Inzamam Ul Haq) ने विराट को सलाह दी कि जब वह बल्लेबाजी पर उतरें तो उन्हें यह नहीं सोचना है कि वह टीम इंडिया के कप्तान हैं. उन्हें तब यही सोचना है कि वह सिर्फ विराट कोहली (Virat Kohli) हैं, जो एक बल्लेबाज हैं. इस सोच के साथ वह बल्लेबाजी करेंगे तो वह खुलकर अपना स्वभाविक खेल खेल पाएंगे और उनके बल्ले से रन भी निकलेंगे. Also Read - Highlights, India vs England, 3rd Test, Day 2: जो रूट के शतक से इंग्‍लैंड 423/8, स्‍टंप तक 345 रन की बढ़त

इंजमाम (Inzamam Ul Haq) ने यही सलाह रोहित शर्मा (Rohit Sharma), चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को भी दी. इंजी ने कहा, ‘ये तीनों खिलाड़ी जो रूट (Joe Root) की तरह क्षमतावान खिलाड़ी हैं और उन्हें विकेट पर ज्यादा बॉल खेलने से ज्यादा स्ट्रोक खेलने पर ध्यान देना चाहिए. अगर ये तीनों भी ऐसा करते हैं तो यहां से यह मैच बचा सकते हैं और इंग्लैंड को वापस दबाव में घेर सकते हैं. हालांकि 51 वर्षीय इंजमाम ने इंग्लैंड के द्वारा अब तक खेले गए बेहतरीन खेल पर उसकी तारीफ भी की.

उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने भारत पर पूरी तरह अपना वर्चस्व दिखाया है उन्होंने हर चीज का अडवान्टेज उठाया है. पहले उसने भारत जैसी टीम को 78 रन पर ऑलआउट कर दिया और अब 345 रन की बढ़त हासिल कर ली. यह काबिलेतारीफ है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो रूट (Joe Root) अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं और वह एक कैलेंडर साल में मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yusuf) का 9 शतकों का रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. जो रूट अब तक 6 शतक जड़ चुके हैं.